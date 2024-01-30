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Mardin'de 34 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 34 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde, 17 ayrı suçtan toplamda 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün ayrıca 3 bin 700 lira para cezası da olduğu belirlendi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin\'de 34 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı
30.01.2024 - 13:54,
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Mardin'in Derik ilçesinde 17 ayrı suçtan dosyası, 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 17 ayrı dosyadan 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, belirlendiği adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinde 3 bin 700 lira para cezasının da bulunduğu belirlenen hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 34 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı - Son Dakika


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