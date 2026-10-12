Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da firari hükümlülere yönelik operasyonlarda 80 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da firari hükümlülere yönelik operasyonlarda 80 kişi yakalandı

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Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da arananlara yönelik operasyonlarda 80 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan 15 yıl, nitelikli dolandırıcılıktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret suçlarından arananlar da var.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 80 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret gibi suçlardan arananların da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerinden biri olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin'de 5-11 Ekim 2026'da firari hükümlülere yönelik operasyonlarda 80 kişi yakalandı - Son Dakika
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