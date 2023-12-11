Mardin\'de 71 şüpheliden 21\'i tutuklandı

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Mardin'de son bir haftada çeşitli suçlardan gözaltına alınan 71 şüpheliden 21'i tutuklandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada yaptığı çalışmalarda 71 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN
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