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Mardin'de 71 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 71 şüpheliden 21'i tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 21 şüpheli cezaevine gönderildi.

Mardin\'de 71 şüpheliden 21\'i tutuklandı
11.12.2023 - 17:06,
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Mardin'de son bir haftada çeşitli suçlardan gözaltına alınan 71 şüpheliden 21'i tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada yaptığı çalışmalarda 71 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 71 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 71 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika
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