Mardin'de anne ve bir çocuğu hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

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Mardin'de görgü tanıdı yaşanan olayı anlattı: "Yerde kadın ve çocukları görünce hemen ambulansı aradım"

Anne ve bir çocuğu hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Mardin'de görgü tanıdı yaşanan olayı anlattı: "Yerde kadın ve çocukları görünce hemen ambulansı aradım"

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ağır yaralandığı olayda görgü tanığı İsmet Ketboğa olayı İhlas Haber Ajansına anlattı.

Görgü tanıklarından İsmet Ketboğa, yoldan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördüklerini söyleyerek, "Olay yerine gittik bir kadın ve iki çocuğu yerde bulduk ve 112 ambulansı aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ambulans ile hastaneye kaldırıldılar. Kızıltepe'de çok talihsiz bir olay yaşandı. Çocukların görme engelli olduklarını anladık. Edindiğimiz bilgilere göre ilk çocuğu düştükten sonra ikinci çocuğu ile birlikte arkasından düşmüş. Allah rahmet eylesin, yaralı çocuğumuza acil şifalar diliyorum" dedi.

Olay, Kızıltepe Atatürk Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.