Mardin'de başından vurulan genç kızın akrabaları gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de başından vurulan genç kızın akrabaları gözaltına alındı

Mardin\'de başından vurulan genç kızın akrabaları gözaltına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

14.02.2024 13:46
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 12 Şubat akşamı başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan 18 yaşındaki İdem Y.'nin köyde olan 4 akrabası gözaltına alındı.
Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İdem Y., hastanedeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenilirken aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de başından vurulan genç kızın akrabaları gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de başından vurulan genç kızın akrabaları gözaltına alındı - Son Dakika
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