Mardin'de Biçerdöverden Çıkan Yangında 70 Dönüm Buğday Ekili Arazi Kül Oldu - Son Dakika
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Mardin'de Biçerdöverden Çıkan Yangında 70 Dönüm Buğday Ekili Arazi Kül Oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde bir çiftçi buğday ekili arazisini hasat ettiği sırada biçerdöverden çıkan yangın sonucunda 70 dönüm buğday ekili arazi kül oldu. Tarla sahibi, yangının biçerdöverden çıktığını iddia ederek biçerdöveri taşladı ve şoförü darp etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

20.06.2024 10:08
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Mardin'de biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında 70 dönüm buğday ekili arazi kül oldu. Tarla sahibi biçerdöveri taşlayarak, şoförü darp etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde bir çiftçi buğday ekili arazisini hasat etti. Buğdayın biçim esnasında arazide bir anda alevler yükseldi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 70 dönüm buğday ekili araziyi kül etti. Tarla sahibi yangının biçerdöverden çıktığını iddia ederek, biçerdöveri taşladı. Biçerdöveri taşlayarak zarar veren tarla sahibi, biçerdöver şoförünü de darp etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Biçerdöverden Çıkan Yangında 70 Dönüm Buğday Ekili Arazi Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Biçerdöverden Çıkan Yangında 70 Dönüm Buğday Ekili Arazi Kül Oldu - Son Dakika
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