Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi - Son Dakika
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi

Mardin\'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi

Mardin'de bugün meydana gelen kazada, canlı büyükbaş hayvan taşıyan bir tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tırın dorsesinde bulunan inekler karayoluna dağıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken inek sürüsü karayoluna daldı.

Kaza, bugün Uluslararası İpekyolu, Tepeüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya daldı. Tırın dorsesinde bulunan inekler karayoluna dağıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralanan sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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