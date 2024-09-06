Mardin\'de Çiftlik Yangını Sürüyor

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Mardin'de çiftlikte çıkan yangına müdahale devam ediyor

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çiftlik yangına, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Höyüklü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çiftlikte yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte tonlarca saman yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.