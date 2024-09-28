Mardin'de silahlı ve havai fişekli düğün konvoyu terörü kamerada
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde düğün konvoyunda magandalar, tabancayla havaya doğru defalarca ateş açıp havai fişekler ile dehşet saçtı.
Dün gece saatlerinde ilçede düğün konvoyunda bulunanlar silahla ateş açıp havai fişekler ile dehşet saçtı.
Kazaya davetiye çıkartan durum vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Düğün Konvoyunda Silah Terörü - Son Dakika
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