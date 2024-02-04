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Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Mardin\'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Mardin'de polisin çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aranan kişiler arasında 20 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer alıyor.

04.02.2024 16:58
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Mardin'de polisin çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik 30 ekip ve 83 personel ile düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aralarında 20 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün de bulunduğu 25 kişinin yakalandığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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