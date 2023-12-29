Mardin\'de Elektrik Trafosunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Söndürdü

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrik trafosundaki yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Olay, dün gece sıralarında Nusaybin Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN