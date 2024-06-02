Mardin\'de evin tavanı çöktü: Anne ve bebeği yaralandı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki bebeği hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyol mevkisinde tek katlı bir evin aniden evin salon kısmındaki tavanı çöktü. Anne ve bebeği hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve bebeği, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN