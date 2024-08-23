Mardin'de firari hükümlü yakalandı

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Mardin'de hakkında 5 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" " kullanmak ve uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" "iftira" "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçlardan 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi. - MARDİN