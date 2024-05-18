Mardin'de güvenlik korucusu cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Mardin'de güvenlik korucusu cinayete kurban gitti

Mardin\'de güvenlik korucusu cinayete kurban gitti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayıp ilanı verilen güvenlik korucusu Engin Aslan, başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 19:32
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir güvenlik korucusu, başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen güvenlik korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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