Mardin'de havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Mardin'de havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de kapalı yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlanan zihinsel engelli Canan S. (36) için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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