Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden iki husumetli aile arasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:28
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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