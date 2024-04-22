Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

22.04.2024 00:10
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- Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

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