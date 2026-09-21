Mardin\'de jandarma, 3 ilçede tarihi eser operasyonunda 70 sikke ele geçirdi

Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızıltepe, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 70 sikke, 14 farklı figürlerde obje, 1 yüzük, 1 sütun, 3 el dedektörü ile izinsiz kazılarda kullanıldığı belirlenen 19 kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği bildirildi.