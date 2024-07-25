Mardin'de Jandarma Destekli Kaçak Elektrik Operasyonu

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Mardin'de kaçak elektrik kullanımına jandarma destekli müdahale

Güvenlik güçlerini engellemeye çalışan şahıslar, canını hiçe sayarak elektrik direğine tırmandı

MARDİN - Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından Derik ilçesinde tespit edilen 97 adet hacizli ve abonesiz trafo, 22 Temmuz'da güvenlik güçleri eşliğinde toplanmaya başlandı. Mardin'deki çalışmalar neticesinde yıllık, yaklaşık 90 milyon TL tutarında kaçak tüketimin önüne geçileceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Mardin'de başlattığı jandarma destekli çalışmayla hiçbir kaydı olmadan kaçak olarak kurulan trafoları toplarken borcunu ödemeyen abonelerin de aldıkları hizmeti sonlandırıyor. Ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafoları da icra müdürlüğü kararıyla muhafaza altına alınıyor.

Bölge genelinde 2 milyonu aşkın abonesinin hakkını korumak için kaçak tüketimle mücadele eden Dicle Elektrik saha ekipleri, diğer abonelerin hakkını korumak adına Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda tespit ettikleri kaçak trafoların tamamına el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye daha önce müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan engelleme sürecinden sonra jandarma nezaretinde harekete geçen saha ekipleri, söz konusu mahallelere giriş yaptı. 118 personel, 2 vinç, 3 kamyon, 1 kepçe, 10 platform ve 30 binek araç ile yapılan kontroller sonucunda, borcu bulunan ve tüm uyarılara rağmen herhangi bir ödeme girişiminde bulunmayan tarımsal sulama abonelerinin elektrikleri kesildi. Yetkililer, Mardin'de sadece bir gün içerisinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yıllık, yaklaşık 90 milyon TL tutarında kaçak tüketimin önüne geçileceğini bildirdi.

Dicle Elektrik yetkilileri, abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımına yönelik başlatılan çalışmanın diğer il ve ilçelerde de yapılacağını bildirdi. Şirket yetkilileri, borçlu abonelerin şirkete başvuruda bulunarak borçlarını ödemelerine ilişkin çağrısını yineledi. Operasyonların sonucunda bölgedeki kaçak tüketimin önemli ölçüde azaldığını belirten yetkilileri kaçak kullanımdan olumsuz etkilenen vatandaşların söz konusu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu da bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Operasyonlar sırasında bazı çalışma arkadaşlarımız maalesef saldırılara da maruz kalıyor. Kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarında destek sağlayan adli ve idari makamlar ile güvenlik birimlerine teşekkür ederiz" denildi.

Güvenlik güçlerine engel olmaya çalışan şahıslar, elektrik direğine tırmandı.