Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mardin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 33 adet tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN