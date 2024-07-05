Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

05.07.2024 09:30
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Mardin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 33 adet tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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