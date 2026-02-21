Derik'te 22 yaşındaki kızın zorla kaçırıldığı iddiası

Mardin'in Derik ilçesinde iddiaya göre, DEM Partili Belediye Başkanı Songül Özbahçeci'nin 7 amcaoğlu, akrabaları olan 22 yaşındaki E.Ö.'yü, evinin önünden zorla araca bindirerek kaçırdı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde E.Ö.'nün, 7 amcaoğlu tarafından evinin önünde zorla araca bindirilerek götürüldüğü ileri sürüldü. Olayın ardından genç kadının ailesinin güvenlik güçlerine başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine inceleme başlatıldı. - MARDİN