Derik'te 22 yaşındaki kızın zorla kaçırıldığı iddiası

Mardin'in Derik ilçesinde iddiaya göre, DEM Partili Belediye Başkanı Songül Özbahçeci'nin 7 amcaoğlu, akrabaları olan 22 yaşındaki E.Ö.'yü, evinin önünden zorla araca bindirerek kaçırdı.
Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde E.Ö.'nün, 7 amcaoğlu tarafından evinin önünde zorla araca bindirilerek götürüldüğü ileri sürüldü. Olayın ardından genç kadının ailesinin güvenlik güçlerine başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine inceleme başlatıldı. - MARDİN
