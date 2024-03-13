Mardin'de kan davası nedeniyle cenaze defni krizi yaşandı - Son Dakika
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Mardin'de kan davası nedeniyle cenaze defni krizi yaşandı

Mardin\'de kan davası nedeniyle cenaze defni krizi yaşandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy'de 13 yıldır devam eden kan davası, cenaze defni nedeniyle krize yol açtı. İki aile arasında 2011 yılında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, Akak ailesi göç etmek zorunda kalmıştı. Abdullah Akak'ın ölümü üzerine köyünde defnedilmek istenmesine rağmen Tunç ailesi izin vermedi. Olayın çözülememesi üzerine cenaze Sultanköy köyünde defnedildi.

13.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy'de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüne neden kan davası bu kez cenaze defini nedeniyle kriz yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Akak ve Tunç ailesi arasında yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak, hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi. Ancak Tunç ailesi köyün girişinde izin vermedi. Bunun üzerine Akak ailesi karakol komutanından yardım istedi. Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy köyünde defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kan davası nedeniyle cenaze defni krizi yaşandı - Son Dakika

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