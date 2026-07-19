Mardin\'de Kaza: 9 Yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat- Nusaybin kara yolu Beyazsu mevkisi Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN