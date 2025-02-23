Mardin\'de kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı

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Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde iddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.. Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.