Mardin'de kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı

Mardin\'de kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

23.02.2025 01:04
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Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde iddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.. Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • güneri polat:
    Yani ben bu kişilerle aynı ülkede yaşıyorum. cehalet diz boyu.Lisanları silah diyalog şekli şiddet.?? 122 8 Yanıtla
  • Kemsl:
    öküz kirolar 121 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN BASKA NE OLACAK HEMEN SILAH, DEMEK KI KIZ ISTEMEYE BILE HAZIRLIKLI GİDİYORLAR 44 15 Yanıtla
    mert çelik:
    boş gezmıyorlarki 24 2
  • ALİÇO null:
    birbirlerini yemişler 49 2 Yanıtla
  • Sadi KURT:
    4 defa aynı şeyi neden yazıyorsunuz. yapacağınız habere sokayım 45 0 Yanıtla
  • Tony Montana:
    ALDINIZ MI VERDİNİZ Mİ !!! 37 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bunlar kız istemeye değil, savaşa hazırlanmışlar.çok kötü.gençlerin durumu ne olacak. 33 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    köpekler olmayınca çok güvenli olacak sokaklarınızda bugün gazetelere 8 cinayet haberi düştü sadece bilinen 24 4 Yanıtla
  • Barbaros:
    aralarındaki öfke ve düşmanlık kız istemeyle patladı.Allah ölenlere rahmet kalanlara sabır versin 0 0 Yanıtla
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