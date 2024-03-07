Mardin'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIK 560 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?