Mardin Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında saklanan köpek biçerdöver makinesinin altına girerek 3 ayağının kesilmesine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Öğrencik Mahallesi'nde buğday tarlasında hasat yapıldığı sırada saklanan köpeği fark edemeyen biçerdöver sürücüsü köpeğin ayaklarını ezdi.
Biçerdöver sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Kısırlaştırma Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de köpek biçerdöverin altında kalarak 3 ayağını kaybetti - Son Dakika
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