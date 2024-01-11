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Mardin'de kuyumcu soygunu girişimi: Maskeli 3 soyguncu yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de kuyumcu soygunu girişimi: Maskeli 3 soyguncu yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli 3 soyguncu, kuyumcunun ayağından vurması sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte silahlar ve soygunda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin\'de kuyumcu soygunu girişimi: Maskeli 3 soyguncu yakalandı
11.01.2024 - 11:29,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soymaya çalıştıkları kuyumcuyu ayağından vurarak kaçan maskeli 3 soyguncu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçenin Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, maskeli 3 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahlarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin kaçtığı araca takılı plakanın ise başka bir araca ait olduğu belirlendi. Şüphelilerle birlikte 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 adet plastik maske, 2 adet kar maskesi, 5 adet biber gazı, 5 adet cerrahi eldiven, 45 adet 7.65 mm fişek, 1 adet 7.65 kovan, 1 adet olay anında aracın üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri sonrası Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin'de kuyumcu soygunu girişimi: Maskeli 3 soyguncu yakalandı - Son Dakika
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