Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri bir koyunun su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, halat yardımıyla kuyuya inerek koyunu düştüğü yerden çıkarıp sahibine teslim etti. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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