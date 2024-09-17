Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği

3.Sayfa

Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi katil olarak onu seçmiş

Olay Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşın dikkati sayesinde sokağa yerleştirilmiş mayın bulundu.

MAYIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu. Patlama anı kayıt altına alındı.