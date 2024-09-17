Olay Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşın dikkati sayesinde sokağa yerleştirilmiş mayın bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu. Patlama anı kayıt altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği - Son Dakika
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