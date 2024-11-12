Mardin\'de Minibüs Bariyerlere Çarptı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Deresi mevkiinde plakası belirlemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN