Mardin'de mısır yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de mısır yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Mardin\'de mısır yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpekyol'unda meydana gelen kazada, mısır yüklü bir tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 18:57
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyol'unda mısır yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi Viranşehir istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIS 476 plakalı mısır yüklü tır devrildi. Kazada, M.C. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yolda jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak ulaşım sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de mısır yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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