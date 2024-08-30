Mardin\'de motosiklet ile zırhlı araç çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Mardin'de motosiklet ile zırhlı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki zırhlı araç ile motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Ahmet A.Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN