Mardin\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mardin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçenin Konur ve Meşeli mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan, Diyarbakır'dan gönderilen 2 jandarma yangın söndürme helikopterinin havadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.