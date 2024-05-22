Mardin\'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı Sultanköy mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN