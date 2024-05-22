Mardin'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Mardin\'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy mevkiinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.05.2024 20:58
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı Sultanköy mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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