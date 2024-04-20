Mardin'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

Mardin\'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.

20.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İpek Mahallesi'nde park halindeki markası ve plakası belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, İnceleme, İtfaiye, Mardin, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
23:16 ABD’de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, “Helal kazanç“ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, "Helal kazanç" vurgulu paylaşım yapmış
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 00:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement