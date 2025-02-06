Mardin'de Ruhsatsız Tabanca Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, aracında ruhsatsız tabanca bulunduran 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Motorize Yunus Timlerinin Yalım Mahallesi Midyat Caddesi üzerinde yapmış oldukları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta sürücü A.B. isimli şahsın aracında bulunan bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 fişeğe el konuldu.

Polis merkezine götürülen şahıs hakkında 6136 sayılı; "ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" kanununa muhalefetten Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şahıs tutuklamaya istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine konuldu.

Mardin'in 10 ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan veya bulunduran şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığı öğrenildi. - MARDİN