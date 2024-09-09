Mardin'de Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Mardin'de Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin\'de Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin'de Kızıltepe-Nusaybin Yolu üzerinde seyir halinde olan bir tırda çıkan yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

09.09.2024 17:47
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Mardin'de seyir halinde yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kızıltepe- Nusaybin Yolu üzeri Kumlu Mahalle'sinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen armut yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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