Mardin\'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşun isabet eden E.K. (33) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN