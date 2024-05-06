Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahla yaralanan bir kişinin yerdeyken tekme ve sopayla darp edildiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 22:24
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Mardin'de silahla yaraladıkları adama yerde tekme ve sopayla darbettiler

1'i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralanmıştı. Kavgada, silahla yaraladıkları adama yerdeyken tekme ve sopayla dalmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 Mayıs'ta, edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Olaya ilişkin güvenlik kamerasının çıktığı görüntüde, hafif ticari araçtan inen birinin ilerlediği, daha sonra kalabalık grup arasında tabanca ve sopalarla ortalığın savaş alınan döndüğü kavganın yaşandığı görüldü.

Olayda tabanca ile yaralanıp yere düşen biri, iki kişi tarafından yerdeyken sopa ve tekmelerle darp edildiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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