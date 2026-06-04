Mardin\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkında Deniz Kaplan (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Deniz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MARDİN