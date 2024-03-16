Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile otomobil çarpışması sonucu genç öğretmen hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kırsal Doğançay Mahallesi mevkiinde M.T. (49) idaresindeki 71 AG 497 plakalı tanker ile Müdür Yardımcısı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Yeşilyurt (29) idaresindeki 21 ADE 313 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Yeşilyurt'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeşilyurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı tanker şoförü M. T. ise ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de tanker ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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