Mardin'de Taşlı Saldırı: 9 Kişi Gözaltına Alındı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde dün Özgür Özel'in konuşmasının ardından yaşanan taşlı saldırıda 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - MARDİN