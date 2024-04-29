3.Sayfa

Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sitenin su kuyusu temizliği yapıldığı sırada çalışan, merdivenin kayması sonucu kuyuya düştü.

Edinilen bilgilere göre, site yönetimi su kuyusunda temizlik çalışması başlattı. Temizlik şirketi personeli kuyuyu temizlediği sırada, merdivenin kayması üzerine 10 metre derinlikteki kuyunun içine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, halatlarla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya inerek temizlik personelini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilmeyen personel, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.