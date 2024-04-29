Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sitenin su kuyusu temizliği yapıldığı sırada çalışan, merdivenin kayması sonucu kuyuya düştü. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kuyuya inerek temizlik personelini kurtardı. Yaralı işçi hastaneye sevk edildi.

29.04.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sitenin su kuyusu temizliği yapıldığı sırada çalışan, merdivenin kayması sonucu kuyuya düştü.

Edinilen bilgilere göre, site yönetimi su kuyusunda temizlik çalışması başlattı. Temizlik şirketi personeli kuyuyu temizlediği sırada, merdivenin kayması üzerine 10 metre derinlikteki kuyunun içine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, halatlarla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya inerek temizlik personelini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilmeyen personel, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de temizlik işçisi su kuyusuna düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement