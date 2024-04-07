Mardin\'de temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.50 sıralarında İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemse D. temizlik yaptığı sırada yaşadığı apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemse D., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
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