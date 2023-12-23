Mardin\'de tır ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14: 00 saatlerinde Artuklu Ferhanağa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 DM 131 plakalı tır ile aynı istikamette doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 AF 128 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN