Mardin'de tır ile otomobil çarpışması: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de tır ile otomobil çarpışması: 1'i ağır 5 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 14:10
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BEJ 927 Volkswagen markalı otomobil ile 16 ARM 474 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralı,S.N, Ç.N, R.N. Ö.N. ve ismi belirlenemeyen bir kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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