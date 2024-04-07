Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Uluslararası İpekyolu mevkiinde seyir halinde olan plakası belirlenemeyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybetti. Mehmet Esir. A., Helin A. Berivan A., Alan Berken A'ın yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler Refah'taki görevleri için hazırlık yapıyorlar' dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, askerlerin bugün güneydeki Han Yunus kentinden çekilmesi 'Neden?' sorularını da beraberinde getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler gelecekteki görevleri için hazırlanıyorlar. Şifa Hastanesi'nde bu tür görevlerin örneklerini gördük ve ayrıca Refah'taki görevleri için de hazırlık yapıyorlar' dedi. Filistinlilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bir dizi adımın parçası olarak geçtiğimiz hafta kurulan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İnsani Yardım Koordinasyon ve Çatışmayı Önleme Ünitesi'ni gezen Gallant, 'Bu savaşın hedeflerine erişmek için çalışırken, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmanın öneminin de farkındayız' dedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler'in kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını savunan Gallant, 'ABD yönetimine bu savaş sırasında uzun süredir verdikleri destek ve hem esir meselesi hem de Gazze'ye ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak insani konularda gösterdikleri liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim' şeklinde konuştu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, insani yardımların etkin bir şekilde denetlenmesi, nakledilmesi ve dağıtılması için alınan tedbirler konusunda Gallant'a brifing verildiği belirtildi. Açıklamada, insani yardım koordinasyon ünitesinin yardım çalışanlarının güvenliğini temin edecek şekilde yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için 'kilit ortakların' yakın bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulduğu ifade edildi. - TEL AVİV
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