Mardin\'de tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çukuryurt Mahallesi Nusaybin Yolu üzerinde ve Şahin E. hakimiyetinde plakası belirlemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Şahin E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN