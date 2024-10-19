Mardin'de Tır Yangını

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Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

MARDİN - Mardin'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi istikametinde plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken tır, kullanılmaz hale geldi.