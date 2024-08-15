Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Mardin Valiliği, kent genelinde 3 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yasaklama gerekçesi olarak, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması ve terör eylemlerinin önlenmesi gösterildi.

15.08.2024 15:21
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Mardin Valiliği, kent genelinde 3 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada yasak nedenleri duyuruldu. Açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, drone çekimi ve her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Mardin il sınırları içerisinde 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15: 00'dan 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 15.00'e kadar 3 gün süre ile yasaklandı" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı - Son Dakika

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